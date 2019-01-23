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среда, 23 января, 2019, 18:42 События
Во дворце «Украина» – Академия по случаю 90-летия почетного патриарха Филарета

Сегодня исполняется 90 лет бывшему предстоятелю Украинской православной церкви Киевского патриархата, почетному патриарху Православной церкви Украины Филарету.

По случаю этого юбилея в Национальном дворце искусств «Украина» состоялась Академия.

С приветственным словом на сцене дворца выступили Президент Порошенко и первая леди Марина Порошенко, глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний, спикер ВРУ Андрей Парубий, Премьер-министр Владимир Гройсман и глава УГКЦ Святослав (Шевчук).

Президент Украины Петр Порошенко в видео-поздравлении отметил:

«Ровно 90 лет назад на украинской Донетчине в селе с символическим названием Благодать, в шахтерской семье пришел в этот мир парень Михаил Денисенко. Ему выпало пережить голодомор и лихолетья Второй мировой, откуда не вернулся отец. Приняв монашеский постриг в 21 год, Святейший Патриарх Филарет всю свою жизнь посвятил служению Церкви. И как показательно, что именно сын Донецкого края высоко поднял знамя украинства и несет его столько десятилетий. Это символ того, что Донбасс – это Украина», – заявил глава государства.

Порошенко пожелал «народном Патриарху и Герою Украины Божьей милости на многая и благая лета».

Напомним, во Владимирском кафедральном соборе Киева состоялось торжественное богослужение за Святейшего Патриарха Филарета, который 23 января отмечает 90-летие.

В богослужении приняли участие епископат и духовенство со всей Украины.
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