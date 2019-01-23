Валентин Наливайченко начал президентскую кампанию на Тарасовой горе в Каневе

Свою президентскую кампанию кандидат в президенты Валентин Наливайченко начал с Черкасской, с Тарасовой горы.
Об этом сообщает пресс-служба движения «Справедливость».
Валентин Наливайченко заявил, что идет в президенты, чтобы вернуть справедливость. Он подчеркнул, что власть должна служить людям и жить так, как живут обычные украинцы.
«И самое главное, что я хочу сделать – чтобы воцарился закон. Пришло время вернуть справедливость. Иду в президенты, чтобы начать с самого верха», – заявил лидер движения «Справедливость».
Наливайченко рассказал о своей первой президентскую инициативу:
«Это новый кодекс защиты граждан. Это неотложная прямое действие. Не может быть затяжек в выплате средств, все льготы должны быть сохранены. Нам нужен и закон об импичменте президента. Люди не должны до 5 лет терпеть издевательства», – отметил политик.
Также Валентин Наливайченко отметил, что идет в президенты, чтобы уничтожить коррупцию и достичь мира в Украине.
«Я добьюсь деоккупации Украины. Мы гарантировать помощь и защиту АТОвцям, семьям погибших воинов. Они защитили нас. Мы должны оберегать своих защитников», – подчеркнул он.
А ключевой момент президентской программы Наливайченко, как рассказал сам политик, это безопасность людей.
Кроме этого Наливайченко отметил, что власть в Украине необходимо обновить.
«Надо обновлять парламент. Туда должны попасть молодежи, патриотические, ветеранские силы. Мы с вами намного сильнее. Украина выстоит и станет европейским государством», – подытожил лидер движения «Справедливость».
Как сообщалось ранее, кандидат в президенты Валентин Наливайченко представил свою предвыборную программу. Политик заявил, что будет инициировать повышение тюремных сроков за насильственные преступления и добиваться восстановления действия принципа неотвратимости наказания.