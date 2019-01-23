В Украине снова сократились подписные тиражи национальных и местных газет, – НСЖУ

Данные подписки периодических изданий на 2019-й год через отделения ПАО «Укрпочта» свидетельствуют падение подписных тиражей местных газет и журналов до уровня 87% от показателей по состоянию на 1 января прошлого года. При восстановлении подписных показателей национальной прессы на уровне 92%, общий итог подписной кампании -2019 составляет 90% к уровню тиражей-2018 года (или 7млн 810 тыс. экземпляров). Такие данные на запрос Национального союза журналистов Украины предоставил генеральный директор ПАО «Укрпочта» Игорь Смелянский. В НСЖУ отмечают, что общее падение подписных тиражей украинских газет за последние два с половиной года составляет 25% и в большей степени оно обусловлено проблемой некачественной почтовой доставки и высоких тарифов.

«Национальный печатный информационное пространство и дальше сокращается, как и в прошлые годы», – комментирует статистические данные председатель НСЖУ Сергей Томиленко. – Особенно беспокоят темпы сокращения тиражей местной прессы, которая нередко является единственным источником информации в отдаленных районах и селах Украины. Все это еще раз подтверждает, что без эффективной государственной политики поддержки украинских газет издатели и дальше будут оставаться заложниками «реформирований» Укрпочты.

В НСЖУ также отмечают, что за последний год деловые контакты с менеджментом ПАО «Укрпочта», к сожалению, не были конструктивными из-за непартнерских шагов почтовиков и не привели к положительным сдвигам в организации подписной кампании и повышении качества почтовых услуг. Массовое закрытие почтовых отделений и увольнения почтальонов, сокращение доступа граждан к почтовых услуг не вызывает должного внимания чиновников, а призывы Президента Украины сохранить почтовую сеть руководство ПАО «Укрпочта» не спешит воплощать.

По мнению Сергея Охрименко, Директор департамента управления тиражом «Сегодня Мультимедиа» и члена правления Всемирной Газетной Ассоциации WAN-IFRA от Украины, итоги подписной кампании на 2019 год подтвердили пессимистические прогнозы отрасли по объемам подписки, обусловленные неэффективной работой Укрпочты. За период деятельности ее нынешнего менеджмента под руководством Игоря Смелянского (а это 2,5 года) объемы подписных тиражей сократились на четверть – то есть почти на 2,6 млн экземпляров.

Сергей Охрименко также обращает внимание на архаичные методы «увеличения» спроса на услугу подписки, которые годами применяет Укрпочта. Последняя отчитывается об около 1000 проведенных филиалами таких мероприятий (например, всеукраинская акция «Я люблю подписку», «Дни подписчика» и тому подобное), но это придало только 0,48% всего объема подписки печатных изданий. Однако указанный формальный подход сохраняется в Укрпочте годами, хотя его эффективность, как видно из статистики, чрезвычайно низкая.

Национальный союз журналистов Украины продолжает настаивать на необходимости реагирования руководства государства на критическую ситуацию с доступом украинцев к печатной периодики. В частности, на 12 февраля созывается совещание редакторов газет, на которую приглашен президент Украины, Премьер-Министра, Министра инфраструктуры, гендиректора ПАО «Укрпочта», народных депутатов Украины.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.