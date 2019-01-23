В Украине сегодня преимущественно пройдет снег, местами – метели

В среду, 23 января, в большинстве областей ожидается снег.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

По прогнозам украинских синоптиков, 23 января в Украине ожидается снег, в большинстве центральных и северных областей значений снег, в южных и Днепропетровской областях снег, днем с переходом в дождь, местами гололед, налипание мокрого снега (только ночью в восточной части без осадков).

Температура ночью от -8 до -13, на Левобережье до -17, на юге и западе страны от -3 до -8, днем от -2 до -7, в южных областях от 0 до +5. В Крыму ночью без осадков, днем небольшой дождь; температура ночью от 0 до -5, днем от +5 до +10.

На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м / с, днем в Украине, кроме запада, порывы 15-20 м / с, метели.

В столице Украины 23 января ночью и днем ожидается снег. Днем температура воздуха от -4 до -6, ночью от -8 до -10. Ветер юго-восточный, 7-12 м / сек. На дорогах гололедица.

Как говорит популярный синоптик украинского сегмента Фейсбука Наталья Диденко, зима насупит брови.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.