В ЦИК объяснили, как будут голосовать переселенцы на следующих выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук рассказала, как будут голосовать внутренне перемещенные лица на выборах в 2019 году.

Об этом глава ведомства сказала в интервью РБК-Украина.

По словам Слипачук, ВПО имеют возможность проголосовать по особой процедуре.

«Они имеют полную возможность проголосовать по особой процедуре, в соответствии с постановлением №893. Люди, которые подают заявления в ближайший орган ведения Государственного реестра избирателей сейчас, не дожидаясь последнего дня, пока нет очередей, тратят на регистрацию десять-пятнадцать минут», – отметила глава ЦИК.

Также она прокомментировала идею создания виртуальных округов для захваченных территорий, чтобы граждане, которые оттуда уехали, могли избрать своих мажоритарных депутатов.

«Законом такая возможность исключается, потому что место голосования по мажоритарным округам четко привязано к месту регистрации. Для того, чтобы это изменить, нужно изменить закон. Это прямая норма. Там, где есть пробел, комиссия может своим постановлением дать какие-то разъяснения и его закрыть. Но если это касается прямой нормы закона, как, например, это было с военным положением, то комиссия сделать ничего не может», – подчеркнула Слипачук.

Глава ЦИК отметила, что комиссия будет поднимать вопрос о возможности ВПО голосовать на местных выборах и за мажоритарных депутатов в округах, где они проживают.

«Это очень сложный вопрос, он зависит, прежде всего, от того, насколько эти люди интегрируются в жизнь мажоритарного округа. Если так произошло и люди уже реально становятся субъектами территориального объединения, села, района – они 100% должны иметь возможность принимать участие в формировании власти... будем надеяться, что парламент сейчас или между выборами рассмотрит этот вопрос. Мы будем его поднимать», – сказала Слипачук.

Напомним, ранее в МинВОТ рассказали, как жители оккупированных територий будуть голосовать на выборах. Отмечалось, что необходимо с заявлением обратиться в отделение органов Госреестра избирателей и указать адрес избирательного участка, где человек желает проголосовать. При этом подать заявление о временном изменении места голосования нужно не позднее, чем за 5 дней до даты проведения выборов.

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