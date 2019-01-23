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среда, 23 января, 2019, 9:52 События
В Симферополе российские силовики проводят обыск в доме крымских татар

В Симферополе в микрорайоне компактного проживания крымских татар Фонтаны в доме на улице Эмель проходит обыск.

Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

Обыск проходит в доме, где проживает семья крымских татар (глава дома – Энвер, жена Сейранов, их дети). Соседи характеризуют семью положительно, знают друг друга много лет.

По словам соседей, обыск начался около 6 утра и еще продолжается.

Публичных комментариев сотрудников российских силовых структур по этому поводу нет.

Сейчас издание выясняет подробности происшествия.

После аннексии в Крыму фактические российские власти практикуют массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».
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Россиякрымские татарыобыскиоккупирован Крымновости Украины
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2019-01-23 11:08 :12