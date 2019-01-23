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среда, 23 января, 2019, 23:44 Мир
В швейцарской Женеве прогремел взрыв возле посольства США

В среду вечером, 23 января, в Женеве прогремел взрыв в одном из ресторанов. Заведение расположено вблизи посольства США.

Об этом в Twitter сообщил консульский отдел Госдепартамента США, – передает 24.

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«Взрыв был связан с электрическим трансформатором... Ремонт займет несколько часов. Местная полиция считает район безопасным», – сообщили американские дипломаты.

По сообщению полиции Женевы, взрыв не является умышленным, в результате инцидента никто не пострадал.
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ЖеневаШвейцариявзрывновости мира
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