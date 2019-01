В швейцарской Женеве прогремел взрыв возле посольства США

В среду вечером, 23 января, в Женеве прогремел взрыв в одном из ресторанов. Заведение расположено вблизи посольства США.

Об этом в Twitter сообщил консульский отдел Госдепартамента США, – передает 24.

«Взрыв был связан с электрическим трансформатором... Ремонт займет несколько часов. Местная полиция считает район безопасным», – сообщили американские дипломаты.

По сообщению полиции Женевы, взрыв не является умышленным, в результате инцидента никто не пострадал.

Bought a second flight to get out of New England storm so I could make a consulate appointment in Geneva today. They lost my bags, it's snowing heavily and arrived to find a gas explosion and they closed the consulate. >.< pic.twitter.com/bGdrY3zqgK