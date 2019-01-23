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среда, 23 января, 2019, 18:34 Мир
В Шотландии более тысячи хаски посоревнуются, кто из них самый быстрый

В Великобритании готовятся к 36-му ралли собачьих упряжек, которое состоится в эти выходные.

Ралли с собачьими упряжками является ежегодным событием с 1984 года. Это событие, организованное Клубом сибирских хаски Великобритании совместно с Комиссией по лесному хозяйству Шотландии. Мероприятие проходит на лесных тропах вокруг Лох-Морлич и расположено на фоне горного хребта Кернгорм в Шотландии.

Во время первой инициативы соревновались только 12 команд, но с тех пор их количество в разы возросло. В настоящее время оно является крупнейшим событием такого рода в Великобритании и регулярно привлекает более 250 участников, количество собак достигает более 1000 особей.

Команды могут состоять из двух-восьми собак, которые тянут сани на трассах, которые достигают от четырех до семи километров. В большинстве люди используют для этих соревнований сибирских хаски, которые считаются лучшими тягачами в мире.
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животныеШотландияновости мира
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