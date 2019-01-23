В Польше за кровавую драку арестовали трех украинцев

20 января в польском Гданьске между тремя гражданами Украины и белорусом произошла стычка, в результате которой последний одержал ножевые ранения.

Об этом сообщает «Громадское».

Инцидент произошел в одном из хостелов Гданьска. Трижды раненый ножом белорус находится в больнице. В свою очередь, полиция арестовала граждан Украины, которые распивали с ним алкоголь.

«Об инциденте нам сообщил диспетчер скорой помощи. По предварительным данным, состоялась гулянка с алкоголем и ссора между гражданинами Беларуси и Украины. Этот второй ударил первого ножом. Кроме 40-летнего мужчины, задержана также 44-летняя женщина, также гражданка Украины», – сообщили в полиции Гданьска.

По данным правоохранителей, оба украинцев были нетрезвыми: обследование женщины показало более 2 промилле алкоголя в ее крови, зато результат мужчины показал более полпромиле.

Кроме того, на месте преступления была задержана также 48-летняя гражданка Украины, которая оскорбила прибывших правоохранителей.

Все трое граждан Украины находятся сейчас под арестом, ожидая решения прокуратуры.

Расследование ведется в связи с попыткой убийства, выясняется также участие упомянутых женщин в инциденте.

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