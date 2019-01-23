В Польше картошка становится «золотой»: подорожала на 75%

По данным польского Центрального статистического управления в стране значительно выросли цены на сельскохозяйственную продукцию. Больше всего подорожала картошка, цена которой по сравнению с декабрем 2017 г. выросла на 75%.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

По данным издания, рост цен на картофель начался еще в декабре 2018 года, когда она подорожала по сравнению с ноябрем на 46%. Эксперты подчеркивают, что причиной удорожания стала засуха в прошлом году, вызвавшая значительный ущерб в сельском хозяйстве на всей территории страны. В частности, урожай картофеля был на 1/5 меньше, чем в 2017 г.

Аналогичная ситуация наблюдалась и у других крупных экспортеров картофеля в Европе, в том числе в Германии, что осложнило удовлетворение потребностей польского рынка за счет импорта из соседних стран ЕС. Однако, как отмечают эксперты, импорт все равно рос: в течение 2018 года Польша импортировала из Германии на 21% картофеля больше, чем за аналогичный период предыдущего года, и соответственно заплатила на 28,6% больше.

Подорожали также зерновые. Вследствие засухи урожай почти всех зерновых культур в Польше был меньше, что повлияло на рост цен на ряд продуктов питания. В частности, кукуруза и тритикале (скрещеная рожь с пшеницей) были в декабре 2018 года на 30% дороже, чем в декабре 2017 года, овес – на 32%, рожь на 24%, пшеница – 23%, ячмень – на около 20%.

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