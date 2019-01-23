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среда, 23 января, 2019, 18:50 Регионы
В Черновцах старейшая жительница отметила 104-летие

В Черновцах 22 января старейшая жительница города Нина Онипко отметила 104 день рождения.

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкого городского совета.

Нина Онипко родилась 22.01.1915 года в городе Полтаве в многодетной семье. С 14 лет начала трудовую деятельность. С 1944 года проживает в городе Черновцы, где работала на Черновицком чулочном предприятии.

«За свой труд была неоднократно награждена медалями, грамотами, знаками отличия. Неоднократно избиралась депутатом Ленинского избирательного округа №1 и депутатом Черновицкого областного совета депутатов трудящихся. В свободное время долгожительница занимается рукоделием», – говорится в сообщении.

На сегодня ее поддерживают и оказывают помощь внучка и правнучка.
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ЧерновцыДолгожителиновости Украины
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2019-01-23 19:00 :01