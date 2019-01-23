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среда, 23 января, 2019, 9:26 Общество
В Беларуси начнет вещание украинский телеканал

Украинский канал UATV начнет вещать на Беларусь в ближайшие дни.

С таким заявлением во вторник, 22 января, выступил посол Украины Игорь Кизим, передает «Эксперт».

«Контракт уже подписан. Провайдер направил документы в Министерство информации Беларуси для получения разрешения на трансляцию. Думаю, это вопрос нескольких дней», – сказал дипломат.

По словам Кизима, транслироваться UATV будет в кабельных сетях Беларуси.

«Технические вопросы все уже решены. Не сомневаюсь, что решение Мининформа будет положительное, потому что это было обещано на самом высоком уровне [...] Там есть новостные блоки и много разнообразной информации об Украине – ее культуре, традициях, обычаях, а также современной жизни», – подытожил посол.
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СМИБеларусьновости Украины
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