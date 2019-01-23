В 2019 году предусмотрено пять перерасчетов пенсионных выплат, – Галина Недзельская

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины во Львовской области сегодня, 23 января, рассказали о повышении пенсионных выплат в 2019 году, в частности, о перерасчетах пенсий в 2019 году и выплату пенсий пенсионерам силовых структур. На Львовщине сейчас есть 691 000 пенсионеров, из них 660 000 – получают пенсию по обычному страховому закону, 31 000 – по военному закону. Средний размер пенсионных выплат в течение прошлого года увеличился на 159 грн.

Об этом сказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины во Львовской области Галина Недзельская.

«В 2018 году было пять видов перерасчетов пенсий, следовательно, средний размер пенсионной выплаты во Львовской области увеличился на 159 грн. В 2019 году также предусмотрено пять перерасчетов пенсий. С 1 января уже проведен перерасчет пенсий лицам, которые достигли 65 лет и имеют страховой стаж: женщины – не менее 30 лет, мужчины – 35 лет. У таких лиц сумма пенсионной выплаты должна быть не меньше, чем 40 % минимальной заработной платы (размер минимальной заработной платы сейчас составляет 4173 грн – ред), – 1669 грн», – рассказала Галина Недзельская.

Также она сообщила, что с 1 марта будет проведена индексация пенсионных выплат на коэффициент, равный 50% роста индекса потребительских цен и 50% роста средней заработной платы. В среднем сумма пенсионной выплаты в марте увеличится на 17%. Около 550 тысячам пенсионеров будет произведен перерасчет.

С 1 апреля планируют провести перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Лицам, которые после назначения пенсии или после предварительно проведенного перерасчета проработали не менее 24 месяцев, и имеют страховой стаж, будет автоматически произведен перерасчет пенсии.

С 1 июля 2019 года предполагается перерасчет пенсии в связи с увеличением размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного Законом «О государственном бюджете» на 2019 год.

Увеличится минимальная пенсия шахтерам – она должна быть не меньше, чем три прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность. Рост с 1 июля составит 201 грн.

Также вырастут минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие войны, вследствие аварии на ЧАЭС, участникам боевых действий. Повышения будут разные за разные размеры минимальных пенсионных выплат. Вырастет минимальная пенсия по возрасту для неработающих граждан – с 1497 грн до 1564 грн.

Повысится минимальная пенсия в случае потери кормильца из числа лиц военнослужащих – не меньше, чем два размера прожиточного минимума.

«В прошлом году был начат масштабный перерасчет «военных» пенсионеров, и он продолжается в этом году. Для пенсионеров 11 силовых ведомств проводится перерасчет пенсий в размере 75% суммы повышенной пенсии в 2018 году, то есть размер пенсии вырастет на 25%. А с января 2020 года пенсия «военных» пенсионеров вырастет на 100%», – сообщила заместитель начальника главного управления, начальник управления обслуживания граждан Руслана Иванкова.

Всего на Львовщине пенсионеров военнослужащих есть более 31 000.

Руслана Иванкова напомнила, что сейчас меняются требования к страховому стажу, который дает право на назначение пенсии по возрасту. Если в 2018 году необходимый страховой стаж составлял 25 лет, то в 2019 году – 26 лет. Ежегодно страховой стаж будет увеличиваться по одному году и до 2028 года необходимый страховой стаж для женщин и мужчин составит 35 лет.

«Размер пенсии исчисляется в зависимости от наличия страхового стажа и размера заработной платы. Заработная плата берется за период, который есть в Пенсионном фонде – с июля 2000 года. По желанию, лицо может подать справку о заработной плате за любой другой период – 60 календарных месяцев подряд. Если человек самостоятельно не сможет подать этих документов, он может обратиться с заявлением в органы Пенсионного фонда по месту жительства и ему окажут помощь в получении документов. Если у человека возникают сомнения в правильном исчислении и размере пенсионной выплаты, он также может обратиться к работникам Пенсионного фонда за помощью», – отметила Руслана Иванкова.

Органы Пенсионного фонда информируют пенсионеров через онлайн-сервисы: веб-сайт, личный кабинет, смс-информирование.

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