Ульяна Супрун: Время объявлять эпидемию кори

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что Министерство здравоохранения до конца недели подготовит документы для созыва специальной комиссии по рассмотрению вопроса необходимости объявления эпидемии кори в Украине.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Министерство здравоохранения не объявило эпидемию: сейчас вспышка кори. Мы сейчас смотрим, какие есть показатели, перейдет ли она (корь, – Ред.) на уровень эпидемии», – сказала Супрун журналистам после заседания правительства в среду.

По ее словам, для того, чтобы объявить эпидемию, необходимо подтверждение ряда показателей, среди которых не только уровень заболеваемости и смертности. Также У.Супрун отметила, что решение об объявлении эпидемии принимает специальная комиссия.

Читайте также: Минздрав объяснил, что делать, если ваш ребенок контактировал с больным корью

«Чтобы объявить эпидемию, мы должны созвать специальную комиссию, которая это будет делать. Мы до конца недели собираем все юридические документы, чтобы могли собрать эту комиссию и рассмотреть, пора объявлять эпидемию», – добавила и. о. министра.

По словам госпожи Супрун, в случае объявления эпидемии министерство имеет больше полномочий по закупке большего количества вакцин, расширение списка лиц, которые могут получать вакцину.

Читайте также: Вспышка кори в Украине: что надо знать о болезни и как защитить себя

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.