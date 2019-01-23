Украина приостановила действие трех соглашений в рамках СНГ

Кабинет Министров Украины принял решение о прекращении для Украины действия трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

Об этом 23 января сообщили в Минэкономразвития, передает «Украинская правда».

В частности, речь идет о Соглашении о межгосударственном обмене экономической информацией, Соглашения об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности и Соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 23 января прекратит действие нескольких соглашений, которые были заключены в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.