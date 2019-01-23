Ученые объяснили, для чего на острове Пасхи строили дивные статуи

Ученые Бингемтонского университета выяснили, что древние жители острова Пасхи строили знаменитые статуи моаи вблизи источников пресной воды.

Большинство статуй расположены на побережье, в тех местах, где пресная вода появляется во время отлива, пишет «Новое Время» со ссылкой на Guardian.

Исследователи говорят, что они проанализировали расположение мегалитических платформ, или аху, на которых расположены многие из статуй моаи, а также изучили участки ресурсов острова и обнаружили, что сооружения обычно находятся вблизи источников пресной воды.

Они говорят, что выявление связи подтверждает идею о том, что аспекты конструкции платформ и статуй, такие как их размеры, могут быть связаны с большим количеством и качеством воды.

«Что важно в этом, так это то, что мы показали, что места расположения статуй сами по себе не являются странным ритуальным местом. Моаи представляют ритуал в том смысле, что они имеют символическое значение, но они интегрированы в жизнь общества», – сказал профессор Карл Липо из Университета Бингемтон в Нью-Йорке, который был соавтором исследования.

Липо сказал, что заинтересовался статуей после того, как он и его коллеги начали копаться в том, откуда жители Рапа-Нуи получали питьевую воду. На острове нет постоянных рек, и есть мало свидетельств того, что жители полагались на озера острова. Однако, пресная вода проходит через землю в водоносные горизонты, проникая в пещеры, а также появляется вокруг побережья.

«Это странно, когда во время отлива вода падает, вдруг в разных местах на побережье текут ручьи, которые являются чистой пресной водой. Мы заметили это, на самом деле, когда мы проводили исследования на острове, мы увидели, как лошади пьют из океана», – рассказывает Липо.

Для нужд исследования была разработана специальная математическая модель. Она показала, что размещение статуй на острове связано именно с источниками пресной воды. Для наблюдателя, идущего по острову пешком, она не очевидна и становится понятной только при исследовании карты в другом масштабе. Таким образом, близость к пресноводным участкам является лучшим объяснением расположения статуй.

Но не все согласны с такой гипотезой. Джо Анн Валь Тилбург, эксперт по острову Пасхи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сказала: «Наличие пресной воды, которая просачивается вблизи прибрежных платформу аху, хорошо известна и, безусловно, важна для европейского контакта. Однако такие утечки сегодня и, возможно, всегда были второстепенными ресурсами. На мой взгляд, крайне маловероятно, что эти ресурсы имели большое значение ранее».

В 2017 году стало известно, что исследователи из Калифорнии подсчитали, что благодаря батату – сладкой картошке – население острова было гораздо больше, чем сейчас. Такая оценка подтверждает, что знаменитые огромные статуи были созданы самими островитянами, без помощи извне.

«Несмотря на почти полную изоляцию, жители острова Пасхи создали сложную социальную структуру и эти удивительные произведения искусства, прежде чем произошла резкая смена числа жителей. Оказывается, остров мог бы прокормить 17500 человек», – говорит антрополог Седрик Пулстон из Калифорнийского университета в Дэвисе.

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