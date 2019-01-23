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среда, 23 января, 2019, 0:45 Мир
Топ-дипломат США по делам Европы уходит в отставку, – The Washington Post

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Весс Митчелл уходит в отставку в следующем месяце.

В письме об отставке госсекретарю Майку Помпео от 4 января Митчелл объяснил свое решение личными и политическими причинами, – сообщает Европейская правда со ссылкой на The Washington Post.

«В то время, как администрация завершает свой второй год деятельности, я чувствую, что выполнил все то, что я намеревался сделать на этом посту», – написал он, сославшись на разработку европейской стратегии и содействие приходу Помпео на работу после того, как Рекс Тиллерсон был уволен в марте.

«Поэтому я считаю, что пришло время проводить больше времени с моей молодой семьей, которая за последние несколько месяцев прожила без меня много дней», – добавил он.

В одном из интервью Митчелл сказал, что его отставка не является протестом против политики администрации Трампа или направлений внешней политики. Он также высоко оценил лидерство и видение Помпео.

Последним днем пребывания Митчелла на посту помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии станет 15 февраля.
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СШАВесс Митчеллновости мира
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