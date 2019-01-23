Социализм является утопией, – Геннадий Ткачук

Нам нужно строить такую модель в стране, которая сегодня есть в Германии, Англии, Дании, Норвегии и Швеции. А там есть развитый капитализм.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK во время телефонного включения заявил народный депутат Украины (фракция БПП) Геннадий Ткачук.

Гость программы, отвечая на вопрос ведущей, есть ли в Украине избранные люди, которые живут в рамках своего «избранного капитализма», отметил, что у нас действительно сегодня есть олигархат, который является сращиванием капитала и власти.

Геннадий Ткачук добавил, что Украине нужно строить страну по модели Дании, Норвегии и Швеции.

«После того, как в свое время в Украине и СССР строили развитой социализм, капитализм или коммунизм, он нигде в мире не прижился. Нет ни одной страны, которая бы смогла похвастаться коммунистическими идеями или социализмом в чистом виде. Есть некоторые страны, где государство частично и полностью берет на себя заботу о людях, которые не могут обеспечить себя. Но нам надо строить, с моей точки зрения, модель современной европейской страны. Такую, которая есть в Дании, Норвегии, Швеции и Англии», – отметил Геннадий Ткачук.

Нардеп добавил, что в Украине должна быть рыночная экономика, которая показала свою дееспособность во всех развитых странах мира.

Также Ткачук ответил на вопрос, стоит ли Украине развиваться в условиях социальной справедливости.

«Социализм как социальная справедливость может быть. Но надо четко осознавать, что бесплатным ничего нет. Безусловно, государство должно взять на себя определенные обязательства. Ухаживать за людьми с инвалидностью, заботиться о том, чтобы детские сады были дешевле. Но надо понимать, что ни в одной стране мира нет социализма как такового. Это идея, которая в ХХІ век нигде не прижилась и нигде не показала свою эффективность.

Мы видим Кубу, Вьетнам, Северную Корею. Социализм – это чистой воды утопия, к которой часто призывают людей, как к коммунизму.

Поэтому я считаю, что нам нужно строить такую модель в стране, которая сегодня есть в Германии, Англии, Норвегии. А там есть развитый капитализм. Каждый человек может рассчитывать на себя», – добавил народный депутат Геннадий Ткачук.

Напомним, эксперт по энергетическим вопросам Андрей Герус охарактеризовал экономическую модель Украины.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.