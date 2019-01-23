live
Aнонси
Олег Ярошевич, лідер ГО «АвтоЄвроСила» у програмі
Олег Ярошевич, лідер ГО «АвтоЄвроСила» у програмі "Hard з Влащенко" 23.01.2019 о 20:00
23 января, среда
Арсен Савадов, митець у програмі «Перші Другі» 23.01.2019 о 22:30
Арсен Савадов, митець у програмі «Перші Другі» 23.01.2019 о 22:30
23 января, среда
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
24 января, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 23 января, 2019, 13:28 События
Снегопад парализовал движение на трассе Одесса-Киев

Из-за сильных снегопадов утром в среду, 23 января, затруднено движение по трассе М-05 Одесса-Киев.

Об этом сообщает «Думская».

По данным Укравтодора, в 6 часов утра проезд был затруднен на 376 километре, в районе села Петроверовка Ширяевского района.

До 9 часов, как сообщают водители, ситуация почти не изменилась – около Петроверівки за снігоочисною техникой стоит затор в несколько километров.

Особенно много машин в направлении из Одессы.

 
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
транспортОдессаУкраинановости Украиныпогода Киев
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-01-23 15:19 :33