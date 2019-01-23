среда, 23 января, 2019, 13:28 События
Снегопад парализовал движение на трассе Одесса-Киев
Из-за сильных снегопадов утром в среду, 23 января, затруднено движение по трассе М-05 Одесса-Киев.
Об этом сообщает «Думская».
По данным Укравтодора, в 6 часов утра проезд был затруднен на 376 километре, в районе села Петроверовка Ширяевского района.
До 9 часов, как сообщают водители, ситуация почти не изменилась – около Петроверівки за снігоочисною техникой стоит затор в несколько километров.
Особенно много машин в направлении из Одессы.
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