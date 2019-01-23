Семейный «бизнес»: в Киеве супружеская пара изготавливала и сбывала наркотики

В Шевченковском районе Киева правоохранители задержали супружескую пару. В их доме обнаружили вещества, похожие на наркотики.

Об этом сообщает Информатор с ссылкой на сайт Нацполиции Киева.

В помещении оперативники обнаружили по 50 грамм амфетамина и каннабиса, 100 грамм пропена и бутерат. 32-летнего мужчину, который подрабатывал таксистом и его 27-летнюю жену, которая занималась изготовлением наркотиков, задержали. Запрещенные вещества изъяли и отправили на экспертизу.

В их доме обнаружили вещества, похожие на наркотики

Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть соучастниками в сбыте наркотиков. На данный момент женщина находится под стражей, а мужчина – под домашним арестом. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.