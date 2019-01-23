Ровенский облсовет отказал ГП «Янтарь Украины» в предоставлении недр в пользование

23 января Ровенский областной совет на внеочередном заседании сессии не поддержал проект решения о согласовании предоставления недр в пользование Государственному предприятию «Янтарь Украины» с целью геологического изучения на участке ГП «Владимирецкое лесное хозяйство».

Об этом собкору IA ZIK сообщили в пресс-службе совета.

Несмотря на рекомендацию профильной комиссии по вопросам экологии, природопользования, охраны окружающей среды и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы вынести этот вопрос на сессию, большинство депутатов за проект не проголосовали, мотивировав это тем, что вопрос нужно доработать.

Не изменили своего мнения и после доклада помощника генерального директора «Бурштын Украины» Константина Ващенко. Он, в частности, пытался убедить избранников, что предприятие при поддержке иностранного инвестора планирует провести рекультивацию земель в 49 квадрате Цепцевицкого лесничества ГП «Владимирецкое лесное хозяйство».

Председатель областного совета Александр Данильчук так объяснил позицию коллег: «Депутаты не против, чтобы в область заходил инвестор и вкладывал сюда свой капитал. И мы готовы поддержать это решение. Но сначала предприятие должно заключить инвестиционное соглашение с общиной, обнародовать результаты общественных слушаний. Ведь речь идет о конкретных земель конкретной общины.

Если люди на месте будут не против, то и областной совет поддержит», – цитирует Александра Данильчука пресс-служба Ровенского облсовета.

Ривненский облсовет отказал ГП «Янтарь Украины» в предоставлении недр в пользование

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.