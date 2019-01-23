Российский оппозиционер: Или реформа, или революция

Рейтинг российской власти и, непосредственно, самого Владимира Путина серьезно падает. 2019 год станет переломным: или в России пройдут глубокие реформы, или ситуация пойдет радикальным путем».

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Он рассказал, что в российских СМИ практически не обсуждают форум в Давосе, ведь там нет некоторых предпринимателей и представителей власти страны.

«И все же некоторые вопросы в мире не могут решаться без России, поэтому, хотели бы западные страны или нет, однако диалог неизбежен. Россия – огромная страна с мощным потенциалом, в том числе и ядерным», – считает Гудков.

Хотя он убежден: возможно, РФ и хотят видеть на международных форумах, однако значительно другую, которая бы занимала «адекватную позицию» и могла вести «нормальный диалог» или придерживаться общих мировых принципов.

Что же до темы ПАСЕ, где РФ решила не участвовать в этом году, эксперт отметил: эта новость касается определенной части политической элиты, поэтому СМИ на нее обращали внимание. Однако, граждане России вообще не понимают, что такое ПАСЕ и зачем там участвовать.

«Для россиян новости о ПАСЕ – это что-то такое же, как новости о черных дырах, астрономических открытиях, это космос. Большинство граждан РФ не понимает важность международного или европейского сотрудничества. Ведь в российских СМИ это как-то и не освещают, кроме того, что мы – правильные, в то время, как нас, носителей духовных скреп, никто не понимает, завидует или угрожает. Это традиционная риторика», – отметил оппозиционер.

В то же время, сомнительно, что произойдет полный выход РФ из ПАСЕ. Мол, пока Путин никогда не делал шагов, за которыми стоит точка невозврата.

«Поэтому, мне кажется, что будут продолжать балансировать на грани, будут использовать эту риторику, чтобы объединить какую-то часть населения вокруг власти. Ведь сейчас ее рейтинг серьезно падает, как и личный рейтинг Владимира Путина. Политологи отмечают, что эти процессы необратимы. Поэтому, думаю, все равно будут попытки балансировать с возможностью отката назад», – считает Гудеков.

К тому же он убежден: такая политика продлится еще долго, а 2019 год станет достаточно переломным.

«Это касается, в первую очередь, Украины. Буквально только что я прочитал статью известных политологов, которые в унисон пишут: или реформа, или революция. И действительно, в российском обществе что-то теплится. Нужны либо решительные изменения, которые дадут надежду на будущее, или же что-то пойдет совсем радикальным путем», – рассказал эксперт.

И, все же он считает: вероятно, Совету Европы таки удастся изменить полномочия и вернуть российскую делегацию. Ведь это совпадает с взглядами определенного российского истеблишмента, который понимает – международная изоляция будет плохим курсом.

«В России существуют определенные силы, которые, несмотря на пока малую значимость, все же хотят изменить политический курс. Поэтому, думаю, они будут советовать Владимиру Путину и его окружению все же не доводить до разрыва», – подчеркнул Геннадий Гудков.

Как сообщалось ранее, Геннадий Гудков отмечал, что в Кремле обеспокоены отмены Дональдом Трампом встречи с Путиным на саммите G20. Кроме того он рассказал, что уровень жизни в России падает, а санкции лишь «подливают масла» в этот процесс».

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