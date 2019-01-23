Россияне задолжали «Газпрому» более полумиллиарда долларов

За 2018 год долг россиян вырос на 7,8 миллиарда и к декабрю составил 37,9 млрд руб, что составляет почти 570 миллионов долларов.

Об этом сообщает российское издание ТАСС, передает Украинская правда.

Общая просроченная задолженность всех потребителей газа на территории России на 1 декабря 2018 года составила 137,7 млрд руб.

Крупнейшими должниками в категории «Население» на 1 декабря 2018 года является Чеченская Республика – 13,291 миллиарда рублей, республика Дагестан – 9,033 миллиарда рублей, Кабардино-Балкарская Республика – 2,732 миллиарда рублей, Краснодарский край – 1,262 миллиарда рублей, республика Ингушетия – 1,131 миллиарда рублей.

В компании отметили, что техническое состояние многих объектов системы газораспределения Чечни, которые не находятся в собственности группы «Газпром», – неудовлетворительное, они требуют проведения реконструкции с полной заменой газопроводов.

18 января суд обязал «Газпром Межрегионгаз» списать долги жителей Чечни за газ. «Газпром Межрегионгаз» обжаловал судебное решение. В других регионах России предложили взять пример Чечни и тоже списать задолженности, сославшись на рост «социальной напряженности» из-за этих долгов.

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