Россия и Япония продолжат переговоры относительно Курильских островов

Россия и Япония продолжат переговоры о подписании мирного договора.

Об этом на пресс-конференции по итогам двусторонней встречи в Москве заявили президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщила русская служба «Радио Свобода».

По словам Путина, обе страны заинтересованы в подписании документа. При этом условия для мирного договора должны быть приемлемы для обеих стран и поддержаны обществом. Президент России отметил, что Москва будет придерживаться договора 1956 года.

В свою очередь Абэ заявил, что нерешенную за 70 лет проблему «необходимо решать, но сделать это непросто». Он также сообщил, что Москва и Токио договорились организовать новый чартерный рейс для бывших жителей южной части Курильских островов, чтобы те смогли посетить могилы предков.

Японский премьер ожидает новой встречи с российским лидером в июне 2019 года.

Четыре острова Курильской гряды (Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи) вызывают территориальные разногласия между двумя странами с конца Второй мировой войны. Тогда Советский Союз аннексировал эти территории. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении боевых действий, однако мирный договор так и не был подписан.

14 ноября после встречи лидеров России и Японии пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о планах вернуться к декларации 1956 года, по которой Москва соглашалась передать японской стороне два из четырех островов.

МИД России впоследствии заявило, что условием подписания мирного договора является признание российского суверенитета над всеми Курильскими островами.

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