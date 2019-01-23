Против иностранных дипломатических учреждений Украины увеличилось количество вирусных атак

В течение 2018 года возросло количество вирусных и «фишинговых» атак, направленных на заграничные дипломатические учреждения Украины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

«Компетентные органы Украины систематически выявляют кибератаки на информационные ресурсы, которые используются структурными подразделениями Министерства иностранных дел и заграничными дипломатическими представительствами Украины», – сообщили в министерстве.

«В течение 2018 года значительно возросло количество вирусных атак, которые направлены на заграничные дипломатические учреждения Украины (ОДУ) и количество «фишинговых» атак, что является достаточно распространенным явлением, в частности в Министерстве было зафиксировано и устранено последствия пяти кіберінцидентів», – отметили в МИД.

Кроме того, по словам дипломатов, участились информационные нападения против украинских дипломатических учреждений, которые имеют системный характер и охватывают практически все зарубежные дипломатические учреждения Украины.

Напомним, в течение 2018 года в Украине предотвратили четыре масштабных кибератаки.

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