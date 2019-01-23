Председатель Меджлиса крымскотатарского народа сообщил о резком ухудшении здоровья Бекирова

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что в оккупированном Крыму резко ухудшилось состояние здоровья политзаключенного Эдема Бекирова.
Об этом он написал в Facebook.
«По полученным нами данным из Крыма, состояние Эдема Бекирова резко ухудшилось», – отметил председатель Меджлиса.
Он добавил, что по телефону связался с Людмилой Лубиной, российской «уполномоченным по правам человека» в Крыму. Сообщил ей о критическом состоянии здоровья Бекирова и призвал срочно посетить политзаключенного.
Напомним, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в анексированном Россией Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, поместили в отделение эндокринологии клинической больницы им. Семашко в Симферополе.