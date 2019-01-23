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среда, 23 января, 2019, 17:05 Общество
Православную церковь Украины внесли в диптих поместных церквей на сайте Вселенского патриархата

Сайт Вселенского патриархата обновил диптих поместных православных церквей, внеся в перечень Православную церковь Украины (GWE).

Об этом Интерфакс-Украина.

В перечне «Новые патриархаты – Автокефальные церкви» в конце, после Православной церкви Чехии и Словакии, отмечена Церковь Украины.

Как сообщалось 15 декабря 2018 года в Киеве состоялся объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.

Интронизацию главы ПЦУ назначено на 3 февраля.
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церковьУкраинановости УкраиныПЦУ
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2019-01-23 19:01 :07