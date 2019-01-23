Порошенко и Лагард в Давосе обсудили новую программу stand-by

Президент Петр Порошенко в Давосе обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард сотрудничество и перспективы экономического роста Украины в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Президент Украины и директор-распорядитель МВФ обсудили перспективы экономического роста Украины в 2019 году. Так, было подчеркнуто, что дефицит государственного бюджета, инфляция, золотовалютные резервы соответствуют параметрам, предусмотренным документами сотрудничества с Международным валютным фондом», – говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники выразили удовлетворение состоянием развития сотрудничества между Украиной и МВФ и началом реализации новой программы stand-by.

Порошенко также проинформировал Лагард о мерах, предпринимаемых с целью реформирования налоговой и таможенной сферы, обеспечение стабильности и эффективности финансового сектора, проведение большой и малой приватизации.

«Директор-распорядитель МВФ отметили лидерство Президента в проведении реформ в Украине и выразил уверенность в успешной реализации всей программы сотрудничества в течение 2019 года», – сообщили в АП.

Как сообщалось, Президент Петр Порошенко 23-24 января находится с рабочим визитом в Давосе (Швейцария), где, в частности, проведет ряд двусторонних встреч и будет председательствовать на заседании Национального инвестиционного совета.

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