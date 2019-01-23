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среда, 23 января, 2019, 21:58 Политика
Порошенко с Меркель обсудили вопрос развертывания миротворцев на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Встреча состоялась в рамках участия президента в заседании Всемирного экономического форума, сообщили в пресс-службе Главы государства.

Одной из основных тем разговора стала важность реализации инициативы Украины по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН, что будет способствовать имплементации Минских договоренностей. Германия с 1 января 2019 года стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

Порошенко поблагодарил Меркель за усилия Германии для минимизации рисков обострения Россией ситуации в акватории Черного и Азовского морей, обеспечение свободы судоходства в регионе и безусловного и немедленного освобождения украинских моряков.

Лидеры также обсудили предотвращение российскому вмешательству в президентские выборы в Украине и риски для энергетической безопасности ЕС.
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Ангела МеркельдонбассмиротворцыПетр Порошенконовости Украиныновости политики
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