Порошенко пообещал до февраля создать Антикоррупционный суд

Президент Петр Порошенко во время заседания Национального инвестиционного совета в Давосе подчеркнул, что в Украине проводятся реформы, благодаря которым увеличиваются инвестиции и доверие к стране.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Он напомнил, что было подписано Соглашение о свободной торговле с Канадой, а несколько дней назад – Соглашение о свободной торговле с Израилем. «Мы верим в открытый мир. Мы верим в необходимость снятия барьеров в международной торговле. Мы верим в важность улучшения инвестиционного климата в Украине», – отметил он. Глава государства сообщил, что Украина поднялась еще на 5 ступенек в рейтинге Doing business.

Отдельно Президент подчеркнул, что Украина выполняет меморандумы с МВФ. «Мы – единственная власть, которая выполнила 6 меморандумов по сотрудничеству с международными финансовыми организациями. Такого никогда не происходило в Украине. Почему? Потому что мы держим слово. Мы очень решительны в реформах и реформы приносят важные результаты», – подчеркнул Глава государства.

Петр Порошенко также отметил, что удалось обеспечить экономический рост на уровне 3,4%, инфляция ниже 10% в сравнении с 45% в 2015 году, бюджетный дефицит менее 2%. «Во время войны мы имеем цифры здоровой экономики. Благодаря вам. Благодаря вашему доверию», – сказал Президент.

Глава государства сообщил, что за последний год в Украине было открыто 83 новых завода при поддержке инвесторов, а за 4 года построено 238 предприятий.

«В 2014 году было трудно. Не только для меня как для Президента страны в состоянии войны. Но и трудно для вас, поскольку для Президента Чакрабарти (Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти – ред.) было трудно поверить в Украину и оставлять инвестиционную позицию открытой. Было трудно для Лакшми Миттала (Председатель Совета директоров компании «Арселормиттал» – ред.) сделать важное решение относительно инвестиций в миллиард долларов для улучшения технологий, для улучшения экологии», – отметил Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что во время встреч ни разу не услышал жалоб со стороны бизнеса о налоге на добавленную стоимость о деятельности правоохранительных органов. «Это четкий месседж об улучшении ситуации в Украине. Хочу заверить, что мы не остановим реформы, не прекратим борьбу с коррупцией. В феврале мы завершаем процедуру создания Антикоррупционного суда вместе с НАБУ и САП, которые являются абсолютно независимыми. 2600 коррупционеров уже получили приговор суда и заключенные. Это то, что нужно донести людям», – подчеркнул Президент.

Отдельно Глава государства отметил, что вчера в Лондоне Национальный банк Украины получил награду по прозрачности в банковском секторе. «Это результат нашей борьбы с коррупцией в банковской сфере», – сказал он.

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