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среда, 23 января, 2019, 23:03 События
Полмиллиона россиян сдали отпечатки пальцев на границе с Украиной в 2018 году

В 2018 году во время пересечения украинской границы более 650 тысяч иностранцев сдали свои биометрические данные, среди них – более 500 тысяч россиян.

Об этом сказал на пресс-конференции на тему: «Граница-2019. Итоги и прогнозы» помощник главы ГПСУ Олег Слободян, сообщает Укринформ.

«В течение 2018 года более 650 тысяч иностранцев сдали свои биометрические данные. Более полумиллиона из этих 650 тысяч именно граждане РФ. Понятно, что в условиях военной агрессии мы обращали повышенное внимание и будем обращать в дальнейшем именно на эту категорию», – сказал Слободян.

Он также сообщил, что с начала 2019 года более 12 тысяч иностранцев уже сдали отпечатки пальцев, среди них более 11 тысяч – граждане РФ.

Спикер отметил, что иностранцы абсолютно нормально воспринимают эту процедуру, потому что это общемировая практика.
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