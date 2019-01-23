Полмиллиона россиян сдали отпечатки пальцев на границе с Украиной в 2018 году

В 2018 году во время пересечения украинской границы более 650 тысяч иностранцев сдали свои биометрические данные, среди них – более 500 тысяч россиян.
Об этом сказал на пресс-конференции на тему: «Граница-2019. Итоги и прогнозы» помощник главы ГПСУ Олег Слободян, сообщает Укринформ.
«В течение 2018 года более 650 тысяч иностранцев сдали свои биометрические данные. Более полумиллиона из этих 650 тысяч именно граждане РФ. Понятно, что в условиях военной агрессии мы обращали повышенное внимание и будем обращать в дальнейшем именно на эту категорию», – сказал Слободян.
Он также сообщил, что с начала 2019 года более 12 тысяч иностранцев уже сдали отпечатки пальцев, среди них более 11 тысяч – граждане РФ.
Спикер отметил, что иностранцы абсолютно нормально воспринимают эту процедуру, потому что это общемировая практика.