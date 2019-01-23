Почетный патриарх Филарет рассказал о роли церкви в советское время

Именно церковь подготовила советское общество к распаду СССР.

Об этом заявил предстоятель УПЦ КП в 1992-2018 годах Филарет на Торжественной академии по случаю своего 90-летия, которую транслировал телеканал ZIK.

Вспоминая свой жизненный путь и служение Богу, почетный патриарх ПЦУ Филарет подчеркнул, что даже в советские времена церковь играла положительную роль в жизни общества.

«Однажды, еще в советское время, я имел беседу с генералом армии. И он обвинял церковь в том, что она является «пятой колонной» в Советском Союзе. Безусловно, я сопротивлялся этому, напоминая о том, какой важной была миссия церкви во время Второй мировой войны.

Но позже, когда распался СССР, я вспомнил этот разговор и пришел к выводу, что военный был прав. Ведь именно церковь подготовила советское общество к распаду Союза», – уверен патриарх Филарет.

Предстоятель УПЦ КП вспоминает, что уже после развала Советского Союза во время общения с делегациями других иностранных церквей священнослужители часто не могли найти общее решение и достичь компромисса.

«Я понимал, что их интересует не диалог и единство церкви, а контакты с церквами Советского Союза, чтобы через них влиять на постсоветское общество.

Следовательно, наши делегации ездили на Запад, а их – приезжали к нам. И таким образом происходило промывание мозгов людей с обеих сторон. И именно таким было задание богословских диалогов тех времен, которые на самом деле оправдали себя», – признал патриарх Филарет.

Напомним, сегодня, 23 января 2019 года, исполнилось 90 лет со дня рождения Святейшего патриарха Филарета.

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