Почему не наказывают за подкуп самих избирателей, – рассуждал политолог

Если избиратель берет какие-то товары или услуги, но у него остается выбор, то есть он может проголосовать или же нет, то считать это подкупом не следует.

Такое мнение в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK высказал политолог Валентин Гладких.

Гость программы считает, что к исполнителям таких нарушений избирательного законодательства нужно относиться максимально жестко, поскольку тогда их «услуги» будут стоить дороже, и их «деятельность» станет менее рентабельной, так вот, поубавится желающих делать такие шаги.

«Но есть большая проблема – это доведение состава преступления», – акцентировал эксперт.

Валентин Гладких отметил, что в его понимании подкуп избирателя происходит тогда, когда человек отказывается от свободы своего волеизъявления, получив материальное или нематериальное вознаграждение, и когда, вместе с тем, существуют методы, которые позволяют проверить, выполнили ли стороны взятые на себя обязательства.

«Если человек принимает какие-то услуги, товары и прочее, но у него остается «люфт», то есть может проголосовать или не проголосовать, то считать это подкупом я не рискнул бы. Если, взяв гречку или посетив концерт, я не беру на себя обязательство отдать свой голос за того кандидата, от которого я это получил, это я не считаю подкупом», – сказал Валентин Гладких.

Напомним, как заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, большинство кандидатов в президенты Украины изготавливают и распространяют агитационную продукцию незаконно. Он заверил, что Национальная полиция готова дать охрану всем кандидатам в президенты. Министр внутренних дел Украины также заявил, что правоохранители будут жестко реагировать на признаки подкупа избирателей на выборах-2019.

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