Патриарх Филарет празднует 90-летие. Топ важнейших событий из его жизни

23 января 2019 года исполняется 90 лет со дня рождения Святейшего Патриарха Филарета.

Об этом сообщается на его странице в Фейсбуке.

«По случаю праздника во Владимирском кафедральном соборе Киева (бульвар Шевченко, 20) состоится торжественное богослужение. В среду, 23 января, в 9 часов во Владимирском соборе будет совершена Божественная литургия. В богослужении примут участие епископат и духовенство со всей Украины», – говорится в сообщении.

Топ важнейших событий жизни 90-летнего Патриарха всея Руси-Украины обнародовал «5 канал».

Факты из жизни Филарета:

Михаил Антонович Денисенко (Филарет) родился на Донбассе в селе Благодатном. Его дед погиб во время Голодомора, а отец во Второй мировой войне. Именно это и натолкнуло Михаила на мысль стать в будущем священником.

Филарет – выпускник Московской духовной семинарии Русской православной церкви. На II курсе Михаил принял монашеский постриг с именем Филарета.

В 1990 году после смерти патриарха московского Пимена Филарет отстаивал право украинской церкви. Инициировал переименование Украинского экзархата РПЦ на УПЦ МП.

В 1991 году добился независимости от РПЦ для УПЦ в управлении (но не тождественно с каноническим статусом автономии).

Начал процесс восстановления автокефалии УПЦ КП. За что получил анафему 1997 года от Русской церкви. Впрочем, в 2018 году Вселенским Патриархатом анафема была признана недействительной.

Поддерживал Евромайдан. Когда люди прятались от беркутовцев в Михайловском соборе, он заявил, что «монастырь принял их, напоил чаем, то есть, дал им приют. Народ это очень высоко оценил, вспомнил давние времена, когда во время монгольского нашествия гонимые татаро-монголами прятались в храмах».

В 2015 году в одном из интервью сравнил действия российских властей с действиями радикальных исламистов из террористической организации «Исламистское государство» и спрогнозировал, что это объединит украинские православные церкви.

18 апреля 2018 года вместе с Макарием и Онуфрием встретился с Петром Порошенко и официально передал подписи 40 архиереев Киевского Патриархата, 12 архиереев Автокефальной Церкви и около 10 архиереев Московского Патриархата Вселенского Патриарха о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской Церкви.

23 ноября на 85-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов выступил в Верховной Раде и объяснил причину украинского геноцида: «Первая: это то, что на тот момент перепись населения показала, что украинцев – 85 млн, а россиян – 65 млн. Поэтому безбожное советское руководство решило уничтожить украинцев, чтобы не преобладали над русскими. В результате того Голодомора, перепись 1939 года уже показал, что количество украинцев составляло лишь 65 млн, а россиян – увеличилось. Вторая: сделала свое дело цитата Бухарина: «Кто владеет хлебом, тот имеет власть».

8 января этого года Филарет получил звание Герой Украины «за выдающуюся историческую роль в становлении независимой Православной Церкви Украины, деятельность, направленную на возрождение духовности Украинского народа, подъем авторитета православия, утверждение идеалов милосердия и межконфессионального согласия».

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