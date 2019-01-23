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среда, 23 января, 2019, 14:13 Курьезы
Пассажир берлинского аэропорта пытался провести в брюках удава, но его заметили

В берлинском аэропорту Шенефельд сняли с рейса 43-летнего путешественника, который направлялся в Израиль. Пассажир привлек внимание сотрудников безопасности, так как они заметили нечто странное в его штанах.

Об этом сообщает NDTV, пишет journalist.today.

После дальнейшего осмотра пассажир вытащил из-под брюк небольшую свернутую сумку, в которой был настоящий живой удав, длиной около 40 см.

Транспортировка змей регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, и требует специальных разрешений.

Путешественник не смог предоставить документы на змею, потому удава изъяли и отправили в центр охраны животных.
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полицияживотныеГерманияБерлин
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