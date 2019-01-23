Отравление угарным газом: коммунальщики призывают не избегать внеплановых проверок домов

От начала года на Львовщине угарным газом отравились аж 24 человека. Поэтому чтобы избежать таких случаев в дальнейшем, специальные комиссии взялись проверять дома с газовыми приборами и ревизовать дымовентиляционные каналы на чердаках.
Об этом говорится в сюжете проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.
Маркиян Цимура рассказывает: до сих пор оправляется от того, что случилось. Пришел в гости к друзьям, а в итоге все оказались на больничных койках. Сначала, вспоминает, не могли распознать, что это за газ.
«Тошнота, слабость, морозит, спазмируют мышцы. Я бы никогда не предположил, что это может быть так быстро. Например, когда ты садишься вроде и хочешь встать, но не можешь, потому что чувствуешь сильную слабость», – говорит Маркиян.
Симптомы отравления почувствовали все – шестеро взрослых и четырехмесячный малыш. Маркиян же уверен: выжили только чудом, поэтому радуется, что не тянули и вызвали медиков.
Парень добавляет: ни он, ни друзья никогда не думали, что такое может с ними случиться. Теперь каждый установил в доме сигнализатор, который реагирует на газ.
Коммунальщики же объясняют: опасность могла возникнуть из-за обратной тяги – на кухне работала вытяжка вместе с газовым котлом.
«Идут дымовые и вентиляционные каналы. И видно один канал соединен с другим, смежный. В кухне была принудительная вытяжка, и соответственно давление воздуха больше – он перешел в другой канал и пошла обратная тяга из ванной», – объясняет директор ЛКП «Львовский фонарь» Игорь Шпак.
Поэтому советует вообще не ставить вытяжек, если отопление газовое. Также в дверях ванной обязательно должна быть щель – чтобы поступал кислород.
Отныне же, чтобы проверить исправность газовых приборов, дома львовян осматривает специальная комиссия.
«Если они там обнаружили какое-то мельче нарушения, что не представляет непосредственной угрозы, может быть предписание, что в течение 3-5 дней это демонтировать. Затем коммунальное предприятие все проверяет, составляет акт об устранении», – отмечает председатель Франковской райадминистрации Львова Орест Тимчишин.
Если прибор установили без разрешения, газоснабжения отключат, пока владелец не устранит нарушений. Ведь это опасно для жильцов всего дома.
Сама ревизия такая: трубочист специальным прибором измеряет тягу в котле, для верности еще и прикладывает лист бумаги и таким образом смотрит, есть тяга, потом идет на чердак и проверяет димовентиляційні каналы. Если их нужно чистить, туда бросают гирю, чтобы удалить пыль и посторонние предметы.
Коммунальщики призывают не игнорировать таких проверок и впускать в квартиры экспертов. Ведь от начала года на Львовщине угарным газом отравились 24 человека, четверо из них погибли.
Как сообщалось, 11 января в квартире в центре Львова нашли мертвыми двух туристов из Киева – парня и девушку, которым был 21 год. Еще двух молодых людей – девушку и парня в возрасте 23 и 20 лет с диагнозом «отравление угарным газом» медики доставили в больницу.
Впоследствии и.о. городского председателя Львова Геннадий Васькин поручил провести внеплановую проверку дымовентиляционных каналов и наличия вытяжки в домах, которые оборудованы печным и газовым отоплением.
Наталья Лазаревич, «Первые о главном»