Официальный курс гривни к доллару вырос

23 января 2019 года официальный курс гривни к доллару составляет 27,89 грн/долл.

Об этом говорится в данных Нацбанка Украины.

Таким образом, курсы основных валют находятся на таких позициях:

27,89 грн за доллар;

31,67 грн за евро;

0,42 грн за рубль;

35,96 за фунт стерлингов.

По сравнению с 22 января курс доллара вырос, а остальных валют – снизился.

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