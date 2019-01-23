среда, 23 января, 2019, 9:45 Экономика
Официальный курс гривни к доллару вырос
23 января 2019 года официальный курс гривни к доллару составляет 27,89 грн/долл.
Об этом говорится в данных Нацбанка Украины.
Таким образом, курсы основных валют находятся на таких позициях:
- 27,89 грн за доллар;
- 31,67 грн за евро;
- 0,42 грн за рубль;
- 35,96 за фунт стерлингов.
По сравнению с 22 января курс доллара вырос, а остальных валют – снизился.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.