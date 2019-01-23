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среда, 23 января, 2019, 9:45 Экономика
Официальный курс гривни к доллару вырос

23 января 2019 года официальный курс гривни к доллару составляет 27,89 грн/долл.

Об этом говорится в данных Нацбанка Украины.

Таким образом, курсы основных валют находятся на таких позициях:

  • 27,89 грн за доллар;
  • 31,67 грн за евро;
  • 0,42 грн за рубль;
  • 35,96 за фунт стерлингов.

По сравнению с 22 января курс доллара вырос, а остальных валют – снизился.
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