Не доплатили £600: водитель экскаватора разгромил холл отеля в Ливерпуле

В Ливерпуле строитель использовал экскаватора, чтобы разгромить холл нового отеля Travelodge, потому что считал, что подрядчик не доплатил ему около £600.

Об этом сообщает BBC.

Мужчина въехал экскаватором сквозь стеклянный вход отеля и разрушает интерьер здания ковшом.

За происходящим, наблюдали другие рабочие. На любые уговоры прекратить погром, со стороны других людей, строитель не реагировал.

Полиция сообщила, что мужчина был найден и будет проведено расследование.

Строительная фирма Triton Construction заявила, что никаких повреждений не было.

Представитель силовых структур заявил, что до фельдшеров обратился человек с раздражением глаз, вызванным влиянием дизельного топлива.

Строитель, бывший свидетелем произошедшего, описал мужчину, утверждавшего, что ему нужно около 600 фунтов стерлингов, как «какого-то идиота в мини-экскаваторе», который «решил проехать посередине здания».

Он рассказал, что погром в гостинице продолжался около 20-30 минут, после чего мужчина скрылся с места происшествия.

Менеджер сайта бегал, как безголовая курица, – добавил он.

Компания «Triton Construction» сообщила, что этого человека нанял субподрядчик, «MF Construction»

«Утверждается, что рабочий не мог отследить владельца «MF Construction», и поэтому все больше раздражался [поэтому] направил маленький мини-экскаватор через главный вход в отель», добавил пресс-секретарь Triton Construction.

MF Construction не ответили на запросы о комментариях.

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