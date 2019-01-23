Не доплатили £600: водитель экскаватора разгромил холл отеля в Ливерпуле

В Ливерпуле строитель использовал экскаватора, чтобы разгромить холл нового отеля Travelodge, потому что считал, что подрядчик не доплатил ему около £600.
Об этом сообщает BBC.
Мужчина въехал экскаватором сквозь стеклянный вход отеля и разрушает интерьер здания ковшом.
За происходящим, наблюдали другие рабочие. На любые уговоры прекратить погром, со стороны других людей, строитель не реагировал.
Полиция сообщила, что мужчина был найден и будет проведено расследование.
Строительная фирма Triton Construction заявила, что никаких повреждений не было.
Представитель силовых структур заявил, что до фельдшеров обратился человек с раздражением глаз, вызванным влиянием дизельного топлива.
Строитель, бывший свидетелем произошедшего, описал мужчину, утверждавшего, что ему нужно около 600 фунтов стерлингов, как «какого-то идиота в мини-экскаваторе», который «решил проехать посередине здания».
Он рассказал, что погром в гостинице продолжался около 20-30 минут, после чего мужчина скрылся с места происшествия.
Менеджер сайта бегал, как безголовая курица, – добавил он.
Компания «Triton Construction» сообщила, что этого человека нанял субподрядчик, «MF Construction»
«Утверждается, что рабочий не мог отследить владельца «MF Construction», и поэтому все больше раздражался [поэтому] направил маленький мини-экскаватор через главный вход в отель», добавил пресс-секретарь Triton Construction.
MF Construction не ответили на запросы о комментариях.