«Наши в Солсбери»: В России придумали дикую настольную игру для детей

В России вышла настольная игра «Наши в Солсбери», в которой маршрут перемещения героев Европой совпадает с передвижениями офицеров ГРУ Генштаба РФ Александра Мышкина и Анатолия Чепиги.

Об этом сообщает The Insider, передает Укринформ.

«В России в продаже появилась настольная игра для детей «Наши в Солсбери» производителя «Игроленд». Объявление о продаже опубликовано на сайте «Гала-Центр» и «Маркет-Ассортимент». Судя по изображению на обложке, маршрут героев по игровому полю Европы совпадает с передвижениями сотрудников ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мышкина, обвиненных в отравлении Скрипалей. В обоих магазинах подтвердили наличие игры», – говорится в сообщении.

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