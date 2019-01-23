Нардеп Мосийчук назвал предохранитель от «фриков» среди кандидатов в президенты

Для того, чтобы в Украине не было «фриков» среди кандидатов в президенты, нужно увеличить размер залога.

Об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Нардеп, отвечая на вопросы зрителей относительно суммы залога для кандидатов на пост Президента Украины, отметил, что, по его убеждению, сумма является недостаточной, поскольку средства вносят в большинстве случаев не сами кандидаты, а политические силы.

«Для того, чтобы у нас не было всевозможных «фриков» среди кандидатов в президенты, которых уже набралось десятка два, и, думаю, что до 2 февраля включительно наберется еще такое же количество... Чтобы не было у нас таких «фриков», которые на самом деле наберут тысячу голосов, и будут бегать телеканалами для того, чтобы обгадить тех или иных кандидатов, будут продавать свою квоту в комиссиях,... – нужно увеличить размер залога. Его все равно платит партия, и если кандидат не становится президентом, эти средства остаются государству», – считает Игорь Мосийчук.

Гость программы также заявил, что период выборов – это период турбулентности парламента, и в это время будет сложно находить консенсус вокруг законопроектов. По его мнению, ключевым законом, который должна принять ВРУ до парламентских выборов, должен стать закон о выборах народных депутатов Украины – Избирательный кодекс, который парламентарии приняли в первом чтении.

«Если мы говорим о борьбе с коррупцией, то именно изменение избирательного законодательства и уничтожит основу коррупции, потому что основой коррупции является мажоритарная система выборов», – заявил Игорь Мосийчук.

Как сообщали, 23 января еще четверо политиков направились к ЦИК, чтобы зарегистрироваться кандидатами на выборах Президента. В частности подали документы лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, депутат-мажоритарщик Дмитрий Добродомов, экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз и заместитель председателя партии ВО «Свобода», депутат Львовского облсовета Руслан Кошулинский.

Напомним, по состоянию на 21 января 2019 года было зарегистрировано уже 12 кандидатов в президенты.

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