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среда, 23 января, 2019, 14:39 Регионы
На Волыни ликвидировали канал контрабанды психотропных веществ

В международном пункте пропуска «Ягодин» на Волыни во время совместной спецоперации правоохранителей и таможенников разоблачили наркодельца.

Об этом ИA ZIK сообщили в ГУ ГФС в области.

Во время совместной спецоперации правоохранителей и таможенников на таможенном посту «Ягодин» задержали жителя Северодонецка по факту контрабанды особо опасных психотропных веществ «экстази».

В частности, оперативники Харьковского управления СБУ установили, что этот человек лично ввозил контрабандой из одной из стран Европы психотропные вещества МДМА, которые сбывал на Харьковщине наркодилерам большими партиями.

Работники УСБУ в Харьковской и Волынской областях вместе таможенниками пресекли этот канал поставки.

На этот раз гражданин пытался ввезти в нашу страну партию психотропов в рейсовом автобусе. В частности, шесть тысяч таблеток оранжевого цвета общим весом 1878 г были скрыты в 7 пакетах с кофе. Их обнаружено во время полного таможенного досмотра автобуса. Установлено, что это – особо опасные психотропные вещества «экстази».
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Волынская областьконтрабанда наркотиковновости Украины
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