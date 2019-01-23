На Львовщине разоблачили дельцов и схему незаконного ввоза в Украину автомобилей

Вчера, 22 января, сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы разоблачили очередную схему, по которой в Украину пытались незаконно завезти автомобили иностранной регистрации. Сделку попытались реализовать через пункт пропуска «Шегини» на Львовщине.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Офицеры внутренней и собственной безопасности «Мероприятие» разоблачили и задокументировали незаконную деятельность двух наших соотечественников. Мужчины решили незаконно переместить на территорию Украины легковой автомобиль «Тойота» 2004 года выпуска регистрации Республики Польша. За основу противоправной схемы ловкие дельцы пытались использовать поддельные контрольные талоны о прохождении погранично-таможенного контроля и осуществляли замену регистрационных номерных знаков транспортных средств. Комплект номерных знаков пограничники обнаружили в салоне и багажнике автомобиля во время осмотра. Таким образом ушлые украинцы планировали ввести в заблуждение сотрудников пограничной и таможенной службы.

Мужчины не догадывались, что за их движением в пункте пропуска внимательно следят сотрудники Государственной пограничной службы Украины, а безупречный, по их мнению, план завершился фиаско. Также оперативники ОВБ задокументировали причастность одного из разоблаченных нарушителей к попытке перемещения через границу еще одной машины таким же способом.

Транспортное средство задержано. На место происшествия вызвана оперативно-следственная группа Национальной полиции Украины, в действиях лиц усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов».

Напомним, что в конце прошлой недели сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы подобную схему дискредитировали в пункте пропуска «Рава-Русская». Задокументирован факт использования поддельных контрольных талонов для прохождения контроля со стороны двух граждан Украины, которые действовали между собой по предварительному сговору с целью избежания прохождения контрольных процедур.

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