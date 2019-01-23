Митрополит Епифаний отметил, что хочет восстановить отношения с РПЦ

Глава Православной церкви Украины Епифаний заявил, что определенное количество приходов, подчиненных Русской православной церкви, на равных правах будут существовать в Украине.
Об этом он сказал в интервью греческому изданию «TaNea», информируется на странице митрополита в Facebook.
По его словам, до начала этой войны значительная часть украинцев не придавали значения, принадлежит ли Московскому Патриархату церковь, которую они посещали, но после агрессии России, количество верующих в храмах тогдашнего Киевского Патриархата удвоилось и утроилось.
«Это доказывает то, что украинский народ понял, что церковь является одним из основных столпов ее независимости. И этот сдвиг заставил парламент страны обратиться ко Вселенскому Патриархату с просьбой создать Автокефальную Церковь», – сказал Епифаний.
На вопрос, в течение скольких лет украинские и российские церкви будут сосуществовать, митрополит отметил, что в Украине будет определенное количество приходов, которые будут подчинены РПЦ.
«Это логично и мы не имеем никаких возражений против этого. Русская Православная Церковь может заботиться о своих верующих на территории Украины», – рассказал Епифаний.
Он добавил, что те, кто решит остаться в русской церкви, не должны испытывать никакого давления и эти приходы должны иметь равные права с теми, которые принадлежат Украинской Православной Церкви.
«Но постепенно, я считаю, наши отношения будут нормализованы, наши народы восстановят дружбу, добрые и мирные отношения», – подчеркнул глава ПЦУ.