Меркель не собирается отказываться от российского газа

Германия продолжит получать газ из России и других источников.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на Всемирном экономическом форуме в Давосе, со ссылкой на The Guardian передает УНН.

Так, говоря об изменении климата, Меркель заявила, что это важнейшая проблема, и мировые лидеры несут ответственность за ее решение.

Почти в тот же момент она заявила, что Германия не собирается прекращать использование угля.

«Мы продолжим получать российский природный газ, а также газ из других источников... Если мы откажемся от угля и атомной энергетики, нам понадобится больше газа – и энергия должна быть доступной», – заявила она.

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