live
Aнонси
Арсен Савадов, митець у програмі «Перші Другі» 23.01.2019 о 22:30
Арсен Савадов, митець у програмі «Перші Другі» 23.01.2019 о 22:30
23 января, среда
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
24 января, четверг
Анонс програми Стежками війни: «Маяк» під прицілом, 24.01.19, о 23.00
Анонс програми Стежками війни: «Маяк» під прицілом, 24.01.19, о 23.00
24 января, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 23 января, 2019, 20:35 Мир
Меркель не собирается отказываться от российского газа

Германия продолжит получать газ из России и других источников.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на Всемирном экономическом форуме в Давосе, со ссылкой на The Guardian передает УНН.

Так, говоря об изменении климата, Меркель заявила, что это важнейшая проблема, и мировые лидеры несут ответственность за ее решение.

Почти в тот же момент она заявила, что Германия не собирается прекращать использование угля.

«Мы продолжим получать российский природный газ, а также газ из других источников... Если мы откажемся от угля и атомной энергетики, нам понадобится больше газа – и энергия должна быть доступной», – заявила она.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
газАнгела МеркельГерманияВсемирный экономический форумновости мира
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-01-23 22:11 :55