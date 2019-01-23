Марта Костюк с победы начала теннисный турнир в австралийском Берни

Украинка Марта Костюк вышла во второй круг турнира Международной федерации тенниса (ITF) Caterpillar Burnie International в городе Берни (Австралия) с призовым фондом $60 тысяч.

На старте соревнований 16-летняя киевлянка (№ 116 мирового рейтинга) в двух сетах нанесла поражение представительнице Тайваня Чжан Кайчжень (№398) – 6:3, 6:4, сообщает btu.org.ua.

Путевку в четвертьфинал Костюк разыграет с китаянкой Ван Сею (№ 206), которая в свою очередь в трех сетах взяла верх над австралийкой Эллен Перес (№ 209) – 4:6, 6:3, 7:5.

Днем ранее Костюк и ее напарница Паула Бадоса-Гиберт из Испании пробились в 1/4 финала парного разряда Caterpillar Burnie International, переиграв лидеров «посева» Ейшею Мухаммад (США) и Фанни Штоллар (Венгрия).

Напомним, что в прошлом сезоне Марта Костюк стала чемпионкой этих соревнований в одиночном разряде.

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