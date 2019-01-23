Конгрессмены запретили Трампу выходить из НАТО

Подавляющим большинством голосов нижняя палата американского парламента приняла законопроект, запрещающий президенту США Дональду Трампу использовать государственные средства для выхода из Североатлантического альянса.

Об этом сообщает Defense News, информирует УНН.

Обе противоборствующие партии проявили единодушие – за законопроект «В защиту НАТО» проголосовали 357 членов Палаты представителей, против – 22.

По информации на сайте Конгресса, проект был представлен в парламент 17 января. Уже 22 января он был вынесен на голосование. По информации на сайте Конгресса, процедура принятия заняла ровно полчаса. Для того, чтобы стать законом, проект должен еще пройти голосование в Сенате, а потом его должен подписать президент.

Законопроект был внесен в нижнюю палату через день после того, как The New York Times опубликовала очередную статью с утечками из лагеря Трампа. На этот раз в ней говорилось о желании президента вернуться к идее выхода из НАТО.

По информации источников, которые традиционно остаются анонимными, в течение 2018 года Трамп несколько раз в частном порядке заявлял о желании выйти из НАТО. Американский лидер говорил чиновникам, занимающимися вопросами национальной безопасности, что «не видит смысла в военном альянсе».

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