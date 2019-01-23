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среда, 23 января, 2019, 10:09 Спорт
Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира Australian Open-2019

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина остановилась в шаге от полуфинала первого в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam – Открытого чемпионата Австралии (Australian Open-209), который проходит в Мельбурне (призовой фонд – $44,5 млн).

В четвертьфинале посеянная под шестым номером Элина Свитолина проиграла японке Наоми Осаке (4) – 4:6, 1:6.

Два сета отчетного поединка в целом продолжались 1 час и 10 минут, сообщает btu.org.ua.

Теперь счет личных встреч между Свитолиной и Осакой стал ничейным – 3:3.

В матче за выход в финал Осака сыграет с победительницей противостояния между американкой Сереной Уильямс (16-й номер «посева») и чешкой Каролиной Плишковой (7). В другом полуфинале сойдутся Петра Квитова из Чехии (8) и американка Даниэль Роуз Коллинз.

Отметим, что Элина Свитолина во второй раз подряд зачехлила ракетку в Мельбурне после 1/4 финала.

Добавим, что нынешний Открытый чемпионат Австралии в Мельбурне завершится в воскресенье, 27 января.
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ТеннисТеннис Grand SlamЭлина СвитолинаWTAновости спортаAustralian Open-2019
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