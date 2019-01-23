Ельцов: У США могут быть свои основания не выдавать Мельниченко

Генеральная прокуратура Украины не может «вытащить» из США экс-майора Мельниченко, показания которого важны в ходе расследования убийства Гонгадзе. Поэтому, возможно, Мельниченко – важный человек для американцев.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» говорил журналист Олег Ельцов.

«Сразу после назначения я общался с заместитель Генерального прокурора Украины Юрием Столярчуком. Это третий руководитель следственно-оперативной группы ГПУ, который действительно сделал много для расследования дела Гонгадзе, в частности, арестовал Пукача», – говорит эксперт.

Когда Столярчука назначили, он сказал, что пришел на должность, чтобы довести дело Гонгадзе до финала, отмечает Олег Ельцов.

«Из того, что мне известно, Пукач сидит. Он – первый на просторах бывшего Советского союза генерал-киллер. Но заказчик до сих пор неизвестен. Дурость, что Пукач время от времени в ходе заседаний «бросает», что Кучма делал заказ. Он не может владеть этой информацией. Не будет же Кучма-заказчик напрямую сотрудничать с киллером и говорить, что хочет убить журналиста», – отмечает эксперт.

Также журналист Олег Ельцов обращает внимание на некоторые слова Луценко относительно Мельниченко.

«Генпрокурор говорит, что Мельниченко не хочет сотрудничать. И если человек не желает идти на встречу следствию, то его заставляют, чтобы получить информацию. Где сейчас Мельниченко? В США. Ключевая проблема – получить устройства записи и оригиналы аудио. Главное получить первую вещь. Почему этого еще не произошло? Я не знаю. Я думаю, что американцы имеют свои основания не выдавать Мельниченко, хотя ГПУ обещала его оттуда «вытащить»», – добавляет Олег Ельцов.

Напомним, что в интервью журналисту Дмитрию Гордону Генеральный прокурор Юрий Луценко отметил: так называемые «пленки Мельниченко» были спецоперацией ФСБ России.

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