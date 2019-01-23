Эксперты: Из-за роботизации производства Украина столкнется с проблемой безработицы

Обновляя производственное оборудование, большинство которого осталась еще со времен Советского союза, придется переходить на роботизацию. Следовательно, Украина может столкнуться с проблемой Четвертой промышленной революции, поскольку многие люди просто потеряют работу. В свое время в Луганске после модернизации шахт увольняли четырех из пяти работников.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» высказал политолог Андрей Еременко.

По словам исполнительного директора Центра прикладных политических исследований «Пента» Александра Леонова: уже несколько лет саммиты в Давосе посвящены «Промышленной революции 4.0». Речь идет о замене роботами квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы.

«Экономисты это обсуждают, люди видят и чувствуют, что что-то надвигается», – рассказал Леонов.

Он подчеркнул: даже в Китае, где нет проблем в рабочей силе на предприятиях уже вводятся полностью роботизированные циклы.

«Так, эффективность труда возрастает на 300%, однако, что тогда делать с людьми. Ответ на это найти довольно сложно», – подчеркнул Леонов.

В свою очередь, политолог Андрей Еременко добавил: даже в Украине уже внедряют телемедицину, когда диагностику могут делать по скайпу.

«И это в Украине, которая, в принципе, отстает по целому ряду технологий. Европа же идет намного впереди нас. Соответственно, там последствия таких вещей гораздо мощнее», – отметил Єрменко.

Хотя, по его мнению, Украина столкнется с такой проблемой в первую очередь. Ведь у нас – старое, еще советское производство, которое приходит в упадок. Его нужно обновлять, а это можно сделать только роботизацией. Следовательно, останется открытым вопрос, что делать с людьми.

«Перед самым Майданом я делал фокус-группы в Луганске. Там мне рассказали, что на целом ряде шахт провели модернизацию и уволили четырех человек из пяти. Это вызвало совершенно сюрреалистическую растерянность», – подчеркнул Еременко.

Ведь, по его мнению, со временем эта ситуация также частично повлияла на видение будущего луганчанами.

«Они увидели, будто будущее, которое несет Украина, отнимает рабочие места. А что делать дальше шахтеру, который, в принципе, кроме этого больше ничего и делать не умеет», – отметил Андрей Еременко.

Как сообщалось, вчера, 22 января, стартовала ежегодная сессия Всемирного экономического форума в Давосе.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.