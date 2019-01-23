Эксперт о подкупе избирателей: Пока есть «теневая» экономика будет и «теневая» политика

Пока в Украине есть «теневая» экономика, будет существовать и «теневая» политика и подкуп избирателей.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

Эксперт убежден, что даже принятие закона об ужесточение наказания не заставит их отказаться от подкупа избирателей.

«До того времени, пока кого-то реально не посадят – из известных людей за то, что он этим занимается; не снимут с гонки кандидатов, скажем, в президенты, все будут пытаться это делать, потому что есть специально обученные люди, которые предлагают эти услуги. Они на этом зарабатывают. Как правило, они обманывают кандидатов, говоря о каких-то супер-сетях и что туда надо «влить» деньги, и у вас как кандидата, если речь о выборах депутата, будет 10-20 тыс. голосов. Сейчас такие слухи, что речь идет о 5 млн голосов, которые готовы обеспечить», – сказал Виталий Бала.

Эксперт отметил, что пока в Украине не будет неприятия непрозрачности финансирования, подкуп избирателей будет существовать. В то же время, добавил Виталий Бала, пока в Украине есть «теневая» экономика будет и «теневая» политика.

Гость программы отметил, что имеет сомнение, следует ли наказывать тех, кто берет «гречку» от кандидатов, ведь среди них действительно могут быть люди, которые нуждаются в помощи. Виталий Бала отметил, что этот момент «обходят», создавая благотворительные фонды кандидатов, и раздают помощь.

Напомним, как заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, большинство кандидатов в президенты Украины изготавливают и рапространяют агитационную продукцию незаконно. Он заверил, что Национальная полиция готова дать охрану всем кандидатам в президенты. Министр внутренних дел Украины также заявил, что правоохранители будут жестко реагировать на признаки подкупа избирателей на выборах-2019.

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